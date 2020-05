Retour à l'école : en Balagne la tendance favorable à une rentrée en septembre

" A la suite du plan de déconfinement présenté le 28 avril 2020 par le Premier ministre concernant les écoles, celui-ci préconise la réouverture progressive des établissements scolaires et demande aux élus locaux de prendre la responsabilité d'un telle décision. Compte tenu de la situation sanitaire, des conditions de sécurité à mettre en place, en concertation avec les parents d'élèves, dont la majorité ne souhaite pas la reprise (et ont décidé de pas envoyer leurs enfants en cours) et après discussion avec la directrice, l'école de Cateri ne rouvrira pas ses portes le 11 mai 2020.. La continuité pédagogique se poursuivra à distance. L'équipe municipale et son personnel restent à votre disposition. Forze è curaggiu à tutti".



Dominique Andreani, maire de Cateri est le quatrième maire de la microrégion de Balagne à se prononcer clairement contre une reprise progressive de l'école à partir du 11 mai.

Toutes ces décisions des élus ont été prises dans la plus large concertation.

La microrégion de Balagne compte une douzaine d'établissements scolaires et, selon nos informations, d'autres maires devraient dans les prochains jours prendre la même décision.





A cette réticence pour une réouverture des écoles à partir du 11 mai, plusieurs facteurs rentrent en jeu.

Il y a bien entendu l'inconnue de la progression du Covid19, la peur des parents, les disponibilité des personnels enseignants, les difficultés à gérer cette situation d'un point de vue technique mais aussi les responsabilité de chacun dans la gestion de ce dossier.

Nombreux aujourd'hui sont ceux à penser que les conditions ne sont pas requises pour la réouverture des écoles et préfèrent ne pas prendre de risques.

On l'a dit, ces décisions de dire"non" à une réouverture progressive dès le 11 mai ont été prises dans la plus large concertation.





A Calvi notamment, cette concertation se poursuit. Ange Santini a, ainsi que nous l'avons annoncé, rencontré les chefs d'établissements mercredi dernier.

Au cours de l'échange qui a eu lieu, décision a été prise pour que les enseignants informent les délégués de chaque classe pour qu'ils fassent remonter les informations aux parents.

En tout début de semaine prochaine, le maire organisera une nouvelle réunion avant qu'une décision collègiale soit prise.