Restrictions sanitaires sur les traversées Corse-Italie : une absence de contrôle à Livourne

pour signaler son arrivée

Devant la flambée de l’épidémie en France, le 22 septembre dernier le gouvernement italien a modifié les conditions d’entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance de Corse.Concrètement les passagers ayant séjourné ou transité par l'ile doivent se signaler dès l’arrivée à l’autorité sanitaire régionale italienne et présenter le résultat négatif d’un test moléculaire (PCR) ou antigénique de moins de 72h, ou se soumettre à un test sur place en arrivant en Italie.A plus de deux semaines de l'entrée en vigueur du décret, et malgré les indicateurs dans le rouge, rien a été mis en place.En effet plusieurs voyageurs corses de retour d'Italie affirment de ne pas avoir été controlés une fois arrivés sur le sol italien et il semblerait donc que seulement "une prise de température" soit effectuée au moment du débarquement.La direction du port de Livourne 2000 nous le confirme :personne n'effectue de test ici,Le seul espace diagnostique qui était installé concernait les rotations avec la Sardaigne et il a été supprimé le 1er Octobre".De son coté l'Autorité portuaire de la Mer Méditerranée de Livourne, qui dépend du Ministère des Infrastructures transalpin et qui gère le port, affirme ne pas avoir été chargée du contrôle des passagers et renvoie la balle à l'agence toscane de la santé, AUSL , qui déclare ne pas avoir été saisie pour mettre en place des contrôles aux frontières."Pas seulement les voyageurs ne sont pas controlés à leur arrivée à Livourne - affirme un bastiais qui vient de rentrer en Corse après un séjour à Naples - au port rien est mis en place pour se faire dépister nicomme le prévoirait le décret".Au départ de Bastia les passagers à destination de l'Italie doivent présenter au personnel de la Corsica-Ferries, seule compagnie à assurer les liaisons maritime hivernales, une attestation sur l'honneur précisant d'avoir effectué un test moléculaire (PCR) 72 heures maximum avant l'embarquement et que celui-ci est négatif. "Si les attestations ne sont pas présentées ce sera un refus d’embarquer" précise Linda Bellili, attachée de presse des bateaux jaunes.