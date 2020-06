Restrictions des déplacements aériens : les parlementaires corses montent au créneau

5. Pire encore, le décret vient donner le sentiment que les masques tombent. Il vient donner le sentiment que le gouvernement, concernant la Corse veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est à dire, à la fois : ne prendre pour le coup absolument aucun risque sanitaire même raisonné et structuré par un "green pass" en bloquant toute entrée touristique jusqu'au 23 juin; ne pas prendre des mesures nécessaires même si relativement coûteuses pour pallier l'absence de réelle saison; et faire porter la responsabilité de cette situation à l'exécutif de Corse, relayé par quelques lobbys ayant d'autres visées.

Cette attitude est inacceptable et irresponsable. Le temps des atermoiements et des apprentis sorciers doit prendre fin pour laisser la place aux clarifications et aux mesures fortes dans cette crise profonde et grave.

Cela passe enfin par une discussion sérieuse et rapide autour du redémarrage des flux aériens et maritimes combiné à une méthode co-construite de passeport sanitaire.



Paul-André Colombani, député de la seconde circonscription de Corse-du-Sud C'est avec étonnement que nous avons découvert en ce lundi de Pentecôte la publication par le Gouvernement du décret n° 2020-663 et plus particulièrement de son article 10 qui limite la circulation aérienne entre la Corse et le Continent à un motif impérieux et ce jusqu'au 23 juin.

Cette décision que le Gouvernement sort de son chapeau est d'autant plus difficile à comprendre qu'elle a été prise sans aucune concertation préalable avec les élus locaux et les acteurs du transport aérien corse.

Nous avons donc du mal à comprendre d'où elle vient et nous avons également du mal à comprendre où elle va : pourquoi autoriser les déplacements avec le continent le 23 juin plutôt que le 2 juin ? Cette date arbitraire ne repose sur aucune donnée scientifique qui justifierait un tel report.

A l'heure où le déconfinement s'accélère et que les mesures de restriction de déplacement sont levés partout en métropole, la Corse, dont les deux départements sont pourtant classés en vert et non pas en orange, tombe sous le coup d'une mesure stricte et peu efficiente en terme de santé publique qu'elle n'a pas réclamée, alors même que les demandes que nous avons formulées de mise en place d'une étude de séroprévalence et d'une action coordonnées avec les décisionnaires insulaires sont restées lettres mortes.