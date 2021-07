Restrictions contre le Covid-19 : Le collectif des professionnels de Balagne demande une "compensation financière" à l’État

Pour faire face à l'aggravation de la situation sanitaire, le préfet de Haute-Corse a annoncé ce mardi de nouvelles mesures restrictives, applicables du 14 juillet au 1er août, en Balagne et à Saint-Florent. Les bars et restaurants voient leur jauge réduite à 50%, et sont contraints de fermer à 23 heures.

Dans une lettre ouverte adressée au préfet et publiée sur les réseaux sociaux, le collectif des professionnels de Balagne regrette le manque de dialogue entre les représentants de l'Etat et "les acteurs socioprofessionnels et syndicats de Corse afin de trouver des solutions adaptées à l’économie locale" et demande "une compensation financière sous forme de subventions de la part de l’État afin de combler ce manque à gagner trop important à supporter pour notre système économique estival."