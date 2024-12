Réseau des bus du Grand Bastia : ce qui change le 1er janvier 2025

Avec l’arrivée de la nouvelle délégation de service public, le réseau de bus de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) entame une nouvelle phase. Après une DSP transitoire de trois ans, destinée à restructurer le réseau ViaBastia, cette nouvelle phase vise à consolider les acquis : modernisation des équipements, verdissement des véhicules et amélioration du service aux usagers.

Dès le 1er janvier, des modifications d’horaires et d’itinéraires seront mises en place, dans une démarche d’optimisation et de modernisation des transports urbains. "L’objectif est de renforcer l’offre tout en tenant compte des enseignements des trois dernières années", souligne la CAB dans son communiqué. "Ces ajustements, loin de bouleverser le quotidien des usagers, entendent affiner un réseau déjà largement remodelé en 2022."