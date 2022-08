Reprise des activités au Complexe sportif Calvi – Balagne

Pourront ainsi être pratiquées l’ensemble des activités aquatiques proposées habituellement au sein de l’établissement intercommunal, tels que les cours collectifs de natation, les séances « bébés nageurs », l’aquabike ainsi que l’aquagym.



De plus, des cours de circuit-training aquatiques seront programmés, les jeudis et vendredis soirs, à partir de 19h00.



Une structure gonflable sera installée pour deux semaines, à compter de la réouverture, accessible gratuitement les mardis, jeudis, vendredis et samedis, de 14h00 à 16h00.



Enfin, la Communauté de Communes Calvi – Balagne a souhaité dispenser des stages gratuits, dans le cadre de l’opération « J’APPRENDS A NAGER », dont l’objectif est de proposer des séances de natation rapprochées aux enfants âgés de 6 ans à 12 ans, n’ayant pas atteint le niveau natatoire requis, du fait des fermetures imposées de l’établissement, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. Cette opération, d’un coût total de 7040 euros, est financée par l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 6000 euros, les 1040 euros restant étant autofinancés par l’intercommunalité