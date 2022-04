Report de la réunion sur l’avenir institutionnel de la Corse : les réactions des élus insulaires

Pour le leader de Core in Fronte, la situation est claire : « On est à la recherche de prétexte fallacieux du côté de l’État », indique t-il. « Je pensais qu’il y aurait le sens de l’engagement et pas la recherche d’un prétexte, cela donne un indicateur sur la réelle volonté d’offrir une solution politique », estime Paul-Félix Benedetti. « On sait très bien que la situation est tendue, et il était connu que s’il advenait qu’Yvan Colonna décède, la situation se tendrait encore plus », ajoute t-il.



Concernant la présence des élus dans le cortège, critiquée par Emmanuel Macron, Paul-Félix Benedetti juge que « c’est mettre le curseur sur un côté qui est plus inquisiteur que politique ». Or, le contexte demande, pour le président de groupe, de la « hauteur », et une « prise de conscience qu’il y a des revendications légitimes et validées démocratiquement par les deux tiers de la population de l’île de manière consécutive sur trois votes, en cinq années ». La situation nécessite pour lui « un engagement très fort et pas des personnes qui se masquent derrière des prétextes ». La suite ? « Il n’y a que l’histoire qui la connaitra, mais je pense qu’il y a urgence et qu’il faut mesurer l’ampleur de cette lame de fond », indique t-il.