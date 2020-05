Réouverture post coronavirus du restaurant social de Bastia

Le restaurant social de Bastia va rouvrir ses portes à compter de mardi prochain mais dans un format adapté. Il ne s'agira pas en effet d'une véritable réouverture mais plutôt d'une distribution de paniers repas tous les jours dans la cour du restaurant social, 9 bd Hyacinthe Mattei, de 11 à 13 heures , soit aux heures habituelles d’ouverture du restaurant.

Dans un communiqué la direction précise que "Pour celles et ceux qui peuvent se faire à manger, de la viande ou du poisson avec un accompagnement sera distribué. Pour celles et ceux n’ayant pas cette possibilité, des entrées froides et des salades diverses leur seront servis. Bien entendu, pour tous, fromage, desserts et fruits accompagneront ces paniers. C’est bien entendu, notre prestataire de service habituel, la CCR, qui nous livrera les aliments nécessaires à la confection de ces paniers. Cette distribution se fera dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale : masques, gants et gel équiperont les bénévoles ; du gel hydro alcoolique sera à la disposition des bénéficiaires qui devront respecter une distance d’un mètre entre eux, un marquage au sol sera fait en ce sens. Enfin, il y aura une entrée et une sortie différentes, avec un maximum de 5 personnes dans la cour. Cette mesure sera applicable les mois de juin et juillet."



En août, le restaurant sera fermé et il reprendra son fonctionnement normal pour la rentrée de septembre.



"Même pendant le confinement, les bénéficiaires du restaurant n’ont pas été abandonnés puisque, en partenariat avec les Restaurants du Cœur, des bénévoles leur ont livré, 2 fois par semaine, des paniers repas froids soit sur leur lieu d’habitation soit sur leur lieu de squat. " souligne la direction.