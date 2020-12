Réouverture des bars et restaurants à Pruno : le tribunal administratif de Bastia annule l'arrêté du maire

Les bars et restaurants de Pruno ne rouvriront pas. Le tribunal administratif de Bastia a rendu sa décision ce 16 décembre. Le 27 novembre dernier, Charles Giacomi maire de Pruno et membre du parti Forza Nova avait pris un arrêté autorisant l’ouverture des bars, restaurants et discothèques sur le territoire de sa commune.



A la suite de cet arrêté, le préfet de Corse est monté au créneau en saisissant en référé le tribunal administratif de Bastia. Après l'audience qui s'est déroulée le 16 décembre, le TA a suspendu l’exécution de cet arrêté municipal au motif qu’il "contrevient au décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire."



La population -175 habitants — de commune de Castagniccia devra donc attendre avant de retourner au bar du village.