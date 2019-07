Renversé par une voiture un octogénaire sérieusement blessé à Ajaccio

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 26 Juillet 2019 à 08:50

Les faits se sont produits hier soir à 19h30. Dans des circonstances qui restent à établir, un homme âgé de 80 ans a été renversé par une voiture cours Granval à Ajaccio. Pompiers, médecin du Samu et Police étaient rapidement sur place. Sérieusement blessé, souffrant notamment d'une plaie à la tête et de contusions diverses, l'octogénaire était médicalisé et évacué par l'ambulance des pompiers vers le CH d'Ajaccio

