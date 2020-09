Rentrée scolaire : quel coût pour les familles corses ?

A l'approche de la rentrée, les parents des 47 890 élèves de corses vérifient les trousses et les cartables. Tous les ans il y a deux écoles : ceux qui se précipitent dans les grandes surfaces en juillet, quand la liste des fournitures est distribuée et ceux, qui partis en vacances, s'y attèlent à la dernière minute. Dans un cas ou dans l'autre, une chose ne varie pas : le coût important qu'elle engendre.



Cette année en France, il semblerait que la rentrée scolaire post-coronavirus soit 6% plus cher que les années précédentes. En effet, la confédération syndicale des familles estime que pour un enfant entrant en sixième, le coût de la rentrée scolaire est en 2020 de 235€ contre 186€ en 2019. Une constatation que ne semble pas partagé par Pierre-Marie Papi, le propriétaire de la librairie et papeterie bastiaise du même nom : "la liste des fournitures ressemble beaucoup à celle de l'année dernière. La seule petite différence c'est que les enseignants demandent des cahiers moins épais. Le panier moyen est quant à lui compris entre 60 et 90€. Ça ne change pas."



Rencontrée dans la papeterie, Stéphanie mère de Ninon en classe de CE1 et Alice en 6ème s'étonnent de la différence de budget entre ses deux filles. "C'est du simple au double du primaire au collège.", lance-t-elle. La mère de famille a dépensé 200€ pour son ainée.

Valérie, la maman de Michel, élève de 3ème estime quant à elle avoir dépensé 70€ pour les fournitures scolaires. Un budget, qui depuis l'entrée au collège de son fils, ne semble pas avoir évolué. "On récupère les classeurs, les feuilles qui n'ont pas été utilisés d'une année sur l'autre." , explique t-elle.



Pour certaines familles faisant partie de la tranche la moins aisée de la population, la rentrée représente un vrai budget chaque année.

Maryline, mère célibataire, a commandé des fournitures en ligne pour son fils Matteo, élève de cinquième au collège de Lucciana. Grâce à cela, elle a réussi à limiter ses dépenses à 45€ contre 70€ l'an passé.



Les masques à rajouter dans le budget



A la règle, la calculette, les cahiers, les stylos, les compas... il faut ajouter pour les élèves de collège et de lycée le nouvel accessoire de la rentrée : le masque.

Dans certaines listes de fournitures celui-ci est indiqué, soit un par demi-journée de cours. Ce qui équivaut à 9 masques par semaine. Valérie, la maman de Michel a tout prévu. "J'ai fait le stock j'en ai pris 7 boîtes, maintenant on les trouve à 19,90€ les 50 en pharmacie.", -t-elle.



Pour Matteo, ce sera masques en tissu distribués par le collège, ceux que sa maman a reçu de la part de l'Etat et bientôt ceux que devrait fournir la Collectivité de Corse. "Les masques jetables, à raison d'une dizaine par semaine, ce n'était financièrement pas gérable.", explique la mère de famille.