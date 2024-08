Rentrée scolaire 2024 en Corse : retrouvez les dates et horaires pour chaque ville

Borgo

La rentrée se déroulera le mardi 3 septembre selon un calendrier précis : les 6e à 8h, les 5e à 10h, les 4e à 14h, et les 3e à 15h. Les élèves devront apporter un cartable pour récupérer leurs manuels. Les cours commenceront normalement dès le mercredi 4 septembre.Les 6e sont attendus le mercredi 4 septembre à 9h, suivis d'une réunion pour les parents à 9h30. Les autres classes feront leur rentrée le mardi 3 septembre : 3e à 8h30, 5e à 10h30, et 4e à 14h30. Les cours débuteront le jeudi 5 septembre.Le lundi 2 septembre est réservé à la rentrée du personnel. Les élèves feront leur rentrée le mardi 3 septembre avec un accueil échelonné selon les classes : 9h pour les Premières, 10h pour les BTS, 14h pour les Terminales. Les cours débuteront le mercredi 4 septembre pour les BTS et le jeudi 5 septembre pour les autres classes. L'internat et la demi-pension ouvriront à partir du mardi 3 septembre.La rentrée se déroulera le mardi 3 septembre pour les Seconde et CAP de 14h à 16h. Les autres niveaux feront leur rentrée le mercredi 4 septembre. L'internat et la restauration scolaire seront disponibles dès le mardi soir.





Borgo





École de Borgo village

La rentrée aura lieu le mardi 3 septembre avec des horaires distincts : petite section de 8h20 à 11h30, moyenne et grande section de 13h20 à 16h30, du CP au CM2 toute la journée à partir de 8h20.



École Saint-Exupéry

Les élèves de petite section feront leur rentrée le mardi 3 septembre à 8h20, avec une matinée sans cours l'après-midi. Les autres niveaux débuteront le mercredi 5 septembre à 8h20.



École Pineto

Tous les élèves sont attendus le mardi 3 septembre à 8h45.



École maternelle Revinco

Les élèves de petite section rentreront le mardi 3 septembre à 9h pour le premier groupe et à 10h30 pour le second, sans classe l'après-midi. Les autres sections commenceront l'après-midi de 13h30 à 16h30.



Groupe scolaire Antoniotti

La rentrée se fera le mardi 3 septembre : les CE1 à CM2 à 8h30, et les CP à 9h30. Les fournitures seront distribuées le jour de la rentrée, et la garderie et la restauration fonctionneront dès le mardi.



Biguglia

Les 6e feront leur rentrée le mardi 3 septembre à 8h30, suivie d'une réunion avec les parents. Les autres niveaux (5e, 4e, 3e) feront leur rentrée le mercredi 4 septembre. Les cours réguliers commenceront le jeudi 5 septembre.