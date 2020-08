Rentrée scolaire 2020 : En Casinca, L'Ile-Rousse, à Porto-Vecchio et à Ajaccio

Les enfants de la commune reprendront le chemin de l’école ce jeudi 3 septembre 2020.

Voici le déroulé et les horaires de la rentrée en fonction de chaque école communale. Ces mesures ont été prises en prévention de la propagation de la COVID-19



A SAVOIR :



TOUS LES PARENTS DOIVENT PORTER UN MASQUE, QUI EST OBLIGATOIRE, POUR PENETRER DANS LES ECOLES COMMUNALES.



ECOLE MATERNELLE JEAN SANTINI



De 8h30 à 10h00

Les petites sections dont les noms de famille vont de A jusqu'à F

De 10h15 à 11h45

Les petites sections dont les noms de famille vont de G jusqu'à Z



De 13h30 à 16h30

Les moyennes et les grandes sections



Deux accompagnateurs par enfant seront acceptés



Pas de garderie ni de cantine ce jour



ÉCOLE DE PIFANO



8h20

Toute petite section et petite section



13h35

Moyenne et grande section



Pas de garderie ni de cantine ce jour



ÉCOLE PRIMAIRE MICHELANGELI/MARCHETTI DE TRINITÉ



8h30 - dans le hall d'accueil de la maternelle

Les petites sections dont les noms de familles vont de A jusqu'à F

10h00 - dans le hall d'accueil de la maternelle

Les petites sections dont les noms de familles vont de G jusqu'à Z



Deux accompagnateurs par enfant seront acceptés pour la maternelle.



8h30

■Les moyennes sections seront accueillies à l'entrée de leur classe par le petit portillon c.t. parking

■ Les grandes sections seront accueillies à l'entrée de leur classe par le grand portail de la cour de récréation c.t. logements de fonction.

■ Les CP seront accueillis à l'entrée principale du bâtiment face à la maternelle

■ Les CEI seront accueillis par le grand portail

■ Les CE2 seront accueillis par le petit portillon face au monument aux morts

■ Les CM1 seront accueillis par le grand portail c.t. parking en terre

■ Les CM2 seront accueillis par le petit portillon c.t. parking en terre





Les cantines et garderies seront assurées.





ÉCOLE DE MURATELLO



8h20

■ les petites sections et moyennes sections seront accueillies par les portes donnant sur la cour maternelle

■ les grandes sections seront accueillies par le grand portail donnant sur la cour de l'école l’élémentaire.

Pour les maternelles, un seul accompagnateur par enfant sera accepté

■ du CP au CM2 par le portail principal (entrée habituelle)



Les cantines et garderies seront assurées.





ÉCOLE DE CECCIA



8h20

Rentrée de tous les enfants



Garderie et cantine assurées



ÉCOLE JOSEPH PIETRI



8h30

CE2 CM1 CM2



9h15

CE1



9h45

CP



Les cantines et garderies seront assurées.



ÉCOLE MARIE ET TOUSSAINT MARCELLESI



8h30

CM2



8h50

CM1



9h10

CE2



9h30

CE1



9h45

ULIS



10h20

CP (une réunion avec les parents sera organisée dans la cour)



Garderie et cantine assurées