Rentrée des classes au lycée Giocante de Casabianca à Bastia : les horaires

Lundi 4 septembre 2023 - Rentrée des personnels





Mardi 5 septembre 2023 – Rentrée des élèves

9h00 Accueil des élèves de Seconde



9h00 Internes Première, Terminale et Post bac : Inscription pension et Installation



9h30 Accueil des élèves et parents d’élèves de CPGE 1 Hypokhâgne



10h00 Accueil des élèves de BTS Tourisme 1ère et 2ème année



10h30 Accueil des élèves de CPGE 2 Khâgne



13h Nouveaux élèves à l’Internat : Réunion Elèves et Parents d’élèves



14h00 Début des cours CPGE 1 et 2



14h00 Internes Seconde : Inscription pension et Installation



14h00 Accueil des élèves de Première



15h00 Accueil des élèves de Terminale





Mercredi 6 septembre



8h00 Début des cours (selon l’emploi du temps)



12h00 Ouverture des services demi-pension *