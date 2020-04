RenfortCovid, un site pour mobiliser professionnels, étudiants et retraités de la santé

En Corse, l'ARS propose aux professionnels de santé de s'inscrire sur une plateforme pour faire partie de la réserve sanitaire dès ce jeudi 2 avril. Les personnes volontaires enregistrent leurs compétences, leurs disponibilités et leur zone géographique d’intervention, pour proposer leurs services aux établissements (hôpitaux, Hepad ...). Les volontaires qui se sont déclarées mobilisables sont ensuite notifiés par les établissements de leur territoire qui ont exprimé des besoins de renforts.L'hôpital de Bastia ainsi que l'hôpital de la miséricorde à Ajaccio, n'ont pas encore mobilisé de personnes issues de la réserve sanitaire. Selon les prévisions faites par les équipes de l'hôpital ajaccien, les infirmiers seraient les premiers appelés si des espaces Covid-19 ouvraient leurs portes dans les prochaines semaines. On rappelle que pour l'instant sur les 27 lits dont dispose le service de réanimation, 10 sont encore libres.Lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite l’envoi de renforts, le ministère de la Santé mobilise la réserve sanitaire pour des missions très courtes. Celle-ci regroupe des professionnels de tous les métiers du secteur de la santé : salariés, libéraux ou retraités (infirmiers, aides-soignants, médecins, ingénieurs, logisticiens, épidémiologistes, psychologues, secrétaires médicaux, etc…). Ces soignants réalisent des missions sur la base du volontariat, tous les frais sont pris en charge et les professionnels ou leurs employeurs sont indemnisés.Depuis le début de l'épidémie près de 19 000 volontaires en France ont rejoint les rangs de la « réserve sanitaire », un corps de professionnels de santé créé après l’épidémie de grippe H5N1 en 2007.Vous êtes étudiant, professionnel ou retraité, inscrivez-vous sur #Renforts-Covid, même si vous vous êtes déjà signalé à l’ARS ou auprès d’un établissement. www.renfort-covid.fr