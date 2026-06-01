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Rencontres d’Aurelius : « Romain Gary, penseur de l’imaginaire » de Jean-Guy Talamoni.


Philippe Jammes le Vendredi 5 Juin 2026 à 15:33

Dans le cadre des toujours passionnantes "Rencontres d’Aurelius" initiées par le philosophe Christophe Di Caro, l’invité, ce samedi 6 juin à 17h dans le salon de l’hôtel Central à Bastia, sera Jean-Guy Talamoni, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Romain Gary, penseur de l’imaginaire » (éditions Le bord de l’eau).



Ce samedi 6 juin à Bastia, Rencontres d’Aurelius : « Romain Gary, penseur de l’imaginaire » de Jean-Guy Talamoni.
Ce samedi 6 juin à Bastia, Rencontres d’Aurelius : « Romain Gary, penseur de l’imaginaire » de Jean-Guy Talamoni.
Militant indépendantiste, ancien président de l’Assemblée de Corse, avocat et universitaire, Jean-Guy Talamoni enseigne le droit et la littérature à l’Université de Corse. Il a publié une douzaine d’ouvrages, et en 2025 chez le même éditeur « L’enracinement, L’arradichera. Essai sur l’imaginaire polyphonique corse ». Il sort en ce début d’été ce «« Romain Gary, penseur de l’imaginaire ». Chez Romain Gary, l’imaginaire est la condition de l’amour, du courage, du patriotisme… De lui, avant même parfois de l’avoir lu, nous savons qu’il fut le seul à recevoir deux fois le prix Goncourt sous deux noms d’auteur différents : Gary, Ajar. Ses ouvrages sont le reflet des expériences multiples d’un homme ayant vécu plusieurs vies, de la Résistance à la littérature et au cinéma, en passant par l’aviation et la carrière de diplomate. D’où son imaginaire foisonnant et diversifié. Toutefois, il ne s’agira pas seulement ici de l’imaginaire personnel mobilisé dans son œuvre romanesque, mais plutôt de la pensée de l’auteur sur ce sujet essentiel qu’est l’imaginaire, « filtre » à travers lequel les humains perçoivent la réalité déterminant leurs actions. Cette étude embrassant un grand nombre de ses textes montre comment Romain Gary a développé, parfois en filigrane, parfois de façon clairement exposée, une véritable théorie, une philosophie, une éthique de l’imaginaire.
L’auteur se livrera au jeu des questions/réponses de Christophe di Caro puis du public avant une séance de dédicaces. Entrée libre - Durée 60 minutes - ouvert à toutes et à tous.




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