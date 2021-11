Rencontres Musicales de Méditerranée : Italie et Grèce enchantent Biguglia

Au rendez-vous de cette soirée, deux formations : Le Conservatoire de musique «Niccolo Paganini » de Gênes et l’Ensemble de musique et de danses grec «Parthenon»est une institution d’études supérieures de musique fondée à Gênes en 1829. Il possède une bibliothèque prestigieuse, composée d’un fonds ancien, (4.000 unités bibliographiques, et moderne, 5.000 unités, des manuscrits et estampes du XVI-XIXèmes siècles. Parallèlement à l’enseignement rigoureux, dispensé par un corps enseignant hautement qualifié, le Conservatoire participe à des projets éducatifs et artistiques nationaux et internationaux. Il est présent pour la première fois aux Rencontres Musicales de Méditerranée avec une formation de cordes, dirigée par le Maestro Vittorio Marchese. L’ensemble comprend 14 jeunes musiciens, 6 filles, 6 garçons, 10 violons, 2 violoncelles et 2 contrebasses. Le public, ravi, a pu entendre une œuvre en 4 mouvements de Tchaïkovski.Académie de danses et des traditions helléniques, compte aujourd’hui 80 membres animés par la même passion : l’art de la danse grecque. Son répertoire musical s’étend à toutes les régions de la Grèce, en passant par l’Asie Mineure pour aller jusqu’au Pont-Euxin.Reconnue pour la qualité et l’authenticité de ses spectacles, l’Académie se produit en France, en Grèce mais aussi à l’étranger : Allemagne, Italie, Belgique, Hongrie, Serbie, Chicago, Chypre, Las Vegas, Russie, Suisse, Dubaï…. En France, elle a pris part à de nombreuses émissions de télévision sur les chaînes nationales : TF1, France2, France3 et a organisé de nombreux spectacles (Marseille, Bordeaux, Angers, Alençon, Saint-Lô, Strasbourg, Rennes, Le Mans, Dijon, Belfort sans oublier la Corse où l’Académie a déjà participé aux Rencontres Musicales de Méditerranée en 2018. Le Parthénon a également à son actif des représentations de ses propres créations sur diverses scènes parisiennes telles que l’Unesco, le théâtre du Gymnase, le théâtre de l’Ouest parisien à Boulogne.Plusieurs de ses membres ont fait de la musique leur vocation et l’orchestre compte actuellement des musiciens de grande renommée dans le monde de la musique traditionnelle grecque. Un atelier couture, intégré à l’Académie, permet d’exercer l’art de la broderie et d’élaborer des costumes, participant ainsi au renouvellement de la garde-robe. Puisant son inspiration dans les danses traditionnelles, le Parthénon les revisite avec des chorégraphies originales et innovantes, pour le plus grand plaisir des spectateurs.La formation qui s’est produite ce mercredi soir était composée de 11 danseurs : 4 hommes et 7 femmes. Elle a enflammé la salle Charles Rocchi.Extraits.