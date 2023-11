Rencontres Musicales de Méditerranée : A Bastia, A Casa di e lingue a pris l’accent grec !

« Notre ensemble musical est composé de 8 musiciens et d’une danseuse et on interprète des pièces tirées du répertoire de musique et de danse traditionnelles grecques » explique Dimitra Kontou, musicienne et chanteuse de la formation.

« Nous puisons nos racines dans la ville d’Athènes et on offre au public un spectacle riche et varié : rébétiko de taverne, danses en cercle des régions d’Epire, Macédoine, Thrace ou des Iles, chants du Péloponnèse…. Nous explorons toutes les régions de notre pays pour montrer la diversité de la musique et du chant en Grèce ».

Au son de cordes et d’instruments à vent, au rythme des pas et des percussions, « Collectivap » a interprété des mélodies grecques teintées d’influences occidentales, balkaniques et orientales. Ce jeudi soir, A Casa di e lingue avait un accent grec bien prononcé.