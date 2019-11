Rencontre cruciale, ce jeudi à Calvi, entre plagistes, responsables des services de l'État et élus

Après une réunion de travail ce jeudi matin en mairie de Calvi entre le maire de Calvi, Ange Santini et ses adjoints, le Sous-Préfet de Calvi Florent Farge et les responsables de la DTTM une visite a eu lieu sur la plage en toute fin de matinée.

Une nouvelle réunion se tiendra ce même jour à 14h30 l'Hôtel de Ville de Calvi avec cette fois les plagistes.





Suite au protocole d'accord qui a été signé entre les plagistes et le Préfet de Haute-Corse en décembre 2017, les plagistes ont jusqu'au 20 décembre pour démolir leurs établissements et rendre vierge la plage de Calvi.

Ce n'est qu'à partir du respect de ce protocole que le renouvellement de la concession de la plage de Calvi à la Municipalité de Calvi pour une période de 12 ans est envisageable.

La réception d'une lettre recommandée leur rappelant leurs obligations n'a fait qu'attiser leur colère et leur incompréhension.

"L'État refuse de nous écouter et de prendre les nouveaux éléments intervenus dans ce dossier. Il va bien falloir pourtant qu'ils nous écoutent" prévient l'un des plagistes.

Aussi, cette réunion de ce jour à 14h30 risque d'être très tendue.

A noter aussi que celle-ci intervient quelques jours seulement avant une rencontre programmée cette fois, le 13 novembre avec le Préfet de Haute-Corse.

En attendant, les démolitions des établissements se poursuit. Après le "Makayoba" en décembre 2019, l'établissement "O'Serge" le 4 novembre, "Le Bout du Monde" le 6 novembre, c'est aujourd'hui "l'Octopussy" qui est livré à la pelleteuse de l'entreprise sollicitée.

Pour ce qui est de la réunion de travail de ce matin entre élus et responsables des services de l'État, la presse n'y était pas conviée, tout comme celle du reste à celle de cet après-midi.

Pour l'heure, aucune conférence de presse n'est programmée à l'issue, mais les plagistes auront largement l'occasion de s'exprimer.

A suivre