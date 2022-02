Renaissance Européenne s'attelle "à faire connaître l’Europe et sa proximité avec la Corse"

Le député européen continue sa tournée des régions de France avec un objectif bien précis. Cet agriculteur de métier vient pour débattre autour de la question de nouvelle PAC 2021-2027 et répondre aux questions des agriculteurs insulaires la concernant. Il a répondu aux questions de Corse Net Infos et expose sa vision pour la Corse.- Je pense qu’il a eu lieu. Nous avons rencontré des professionnels dans toute la France pendant ces négociations. Bien sûr le ministre et les différentes administrations décentralisées se sont aussi entretenus avec la profession. Nous avons encore un an avant la mise en œuvre de la PAC pour ressentir comment c’est perçu. Quelles sont les attentes ? Mais bien sûr, le travail a été fait avant pour construire la PAC. Aujourd’hui c’est plus une explication qu’une récolte de ressenti pour savoir si ce que nous avons voté est bien ou mal. Malgré toutes les attentes des uns et des autres on négocie cette politique agricole avec les 27 états membres et les spécificités des uns et des autres peuvent parfois être malmenées ou remises en cause. Je viens surtout expliquer nos choix et comment on peut faire en sorte que cette PAC se mette en œuvre le mieux possible.- Je suis assez surpris car j’ai rencontré les agriculteurs aujourd’hui et ils ne m’en ont pas parlé. Peut-être que dans les premières moutures de la PAC c’était ça mais aujourd’hui non. En tout cas j’espère qu’ils me l’auraient dit. Ce que souhaite la profession corse est d’être accompagnée comme il se doit et que l’aide publique de la PAC en Corse puisse ne pas diminuer sur l’enveloppe globale. Pour le coup, aucun éleveur rencontré ne m’a parlé de diminution. Ils souhaitent également avoir un accompagnement spécifique lié à leurs contraintes propres, leurs systèmes d’exploitation spécifiques, la diversité de leurs productions. Elles méritent d’avoir des dispositifs adaptés. Il faut des aides couplées à la production, des aides à la structuration de filières adaptées aux contraintes notamment en matière de transport des animaux.- Cette réforme a essayé de trouver le bon équilibre entre ambition environnementale en cohérence avec les attentes sociétales tout en étant adaptée à la production agricole et à ses spécificités. Sans doute qu’il en manque mais elle propose un catalogue assez large pour qu’un grand nombre d’agriculteurs puisse être accompagné dans leurs performances environnementales. Et nous avons réussi à lier ça avec une dimension économique pas trop bousculée, sans prendre de virage à 180 degrés. Ce dont nous avons besoin dans les prochaines PAC c’est d’apporter quelque chose de plus visionnaire avec une meilleure lisibilité. Cette réforme fait des avancées raisonnables et adaptées. La prochaine devra aller encore plus loin et être plus robuste.