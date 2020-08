Remorqué vers le port de Porto-Vecchio, le Régis ne risque plus de s'échouer

Ce samedi 1er août 2020, un peu avant 16 heures, le yacht italien "Régis" a heurté un rocher au large de l’île de Cavallo, au sud de l'île. Le CROSS Med en Corse (Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage en Mer Méditerranée - Corse) a déclenché une opération, en coordination du préfet maritime de la Méditerranée, qui a engagé de nombreux moyens pour sauver les personnes à bord, mais aussi analyser l’impact sur l’environnement et sa dangerosité vis-à-vis de la navigation.





Dès samedi soir, le yacht avait été déplacé par une société privée de remorquage de Bonifacio et le Remorqueur d’Intervention, d’assistance et de sauvetage "Abeille Flandre" de la Marine nationale, ralliait la zone. Depuis, l’Abeille Flandre, en relation permanente avec la préfecture maritime de la Méditerranée, a accompagné le yacht pour apporter son soutien et son expertise.

Le propriétaire du Régis, mis en demeure par la préfecture maritime de la Méditerranée dès samedi soir, a pris les mesures nécessaires pour faire cesser toutes fuites potentielles de gazole et entamer le processus visant à sa mise en sécurité dans un port par l’intermédiaire d’une société privée. Ainsi l’ensemble des évents à gazole étaient obturés dimanche assurant l’absence de pollution par fuite accidentelle de carburant.





Parallèlement, la préfecture maritime de la Méditerranée a dépêché une équipe du GPD (Groupe de Plongeurs Démineurs) de la Marine nationale le dimanche 2 août. Ces plongeurs (arrivés par hélicoptère Puma de l’Armée de l’Air et retour par hélicoptère Panther de la Marine nationale) ont effectué une expertise étatique afin de surveiller le bon déroulement des opérations et permettre au Préfet maritime de bénéficier d’une appréciation autonome de la situation.





Les conditions météorologiques particulièrement difficiles ont notablement contraint la manœuvre, obligeant de nombreux remorquages successifs jusqu’à arriver dans la baie de Saint’Amanza mardi soir, puis être remorqué jusqu’à Porto Vecchio. Entre deux remorquages, des pompages permettaient d’alléger le yacht afin qu’il soit moins immergé pour faciliter son transit et éviter de reposer sur les fonds pour préserver l’environnement marin.

Au terme de ces opérations menées avec réactivité, professionnalisme et en concertation entre tous les acteurs, le yacht Régis sera expertisé par un chantier naval afin de déterminer s’il est possible de procéder à des réparations ou s’il doit entrer dans un processus de déconstruction.