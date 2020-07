Remise des clefs aux médecins de la future Maison médicale de Calvi

Maitrise d’ouvrage : Ville de Calvi

Maitrise d’œuvre : Philippe GROSSI – Architecte DPLG

Bureau de contrôle : SOCOTEC

Coordonnateur SPS : C2S INGENIERIE

Lot 2 Etanchéité : SARL ISOLA

Lot 3 Finitions : Ent DAUGAS Christian

Lot 4 Menuiseries Ext / Int : SARL EMMANUELLI CMA

Lot 5 Electricité : SARL EIB

Lot 6 Plomberie / VMC / Climatisation : SAS CORSE THERMIQUE SERVICES

Travaux : 430 000 € ht

Maitrise d’œuvre et missions annexes : 50 000 € ht

CdC – dotation quinquennale : 200 000 € ht

Etat – DETR : 120 000 € ht

Ce jeudi à 14 heures a eu lieu la remise des clefs aux médecins qui dès 13 juillet prochain s'installeront dans la toute nouvelle Maison médicale que la municipalité de Calvi a fait construire dans le but d'inciter d'autres médecins à s'installer et ainsi pallier au départ à la retraite de Brigitte et Michel Fade mais aussi du regretté docteur Philippe Renault qui nous a quittés brutalement en novembre 2019.Le bâtiment va être mis à disposition aux docteurs Fremont François, Soussi Isabelle, Rossi Joachim et Vignes GéraldineCes 4 médecins s’installeront dans leurs nouveaux locaux dès le lundi 13 juillet 2020.En raison de la crise sanitaire, afin de respecter les mesures barrières et la distanciation, il n'y a pas eu d'inauguration officielle, remise à plus tard, mais, symboliquement c'est le maire Ange Santini, entouré de ses adjoints Jean-Louis Delpoux, Hélène Astolfi, Sandra Vautier, Marie Luciani, Didier Bicchieray François Xavier Acquaviva, et Jean-Michel Nobili et du conseiller municipal et président de l'Office du Tourisme Intercommunal de Calvi-Balagne, qui symboliquement a remis à chacun des médecins les clefs de leurs cabinets respectifs.C'est ensuite Nicolas Fabre, ingénieur des travaux pour la mairie qui a fait visiter les lieux comprenant 4 cabinets médicaux, 1 accueil -bureau administratif, 1 salle d’attente avec sanitaires, 1 salle de repos, 1 logement T2 pour les Médecins de garde et les remplaçants.A cette occasion Ange Santini a souhaité la bienvenue à tous avant de dire combien il était heureux de remettre symboliquement les clefs de cette Maison médicale réalisée dans des temps acceptables compte-tenu de la crise du Coronavirus." Le plus important c'est que nous faisions face à une pénurie de médecins, avec pour seule certituded'avoir que deux médecins à Calvi, le docteur Soussi et le Dr Frémont. Il nous fallait réagir, nous l'avonsfait. Les Dr Rossi et Vignes nous ont rejoint. Pour les raisons évoquées l'inauguration officielle aura lieu plus tard, sans doute en septembre, en présence de tous les partenaires et entreprises de cette opérations mais nous tenions à être là aujourd'hui pour cette remise de clefs. Ce projet est de l'ordre de 480 000€ financiers et entreprisesC'est une belle réussite, il faut le dire, Cette Maison médicale répond à un besoin, mais je voulais vous dire que nous avons pour l'avenir cette structure qui est extensible puisque en effet, outre les quatre cabinets disponibles et occupés aujourd'hui nous avons une possibilité d'accueillir encore deux médecins. Des démarches sont dores et déjà engagées en ce sens et la somme nécessaire sera inscrite au prochain budget. Nous avons déjà des contacts avec une gynécologue et médecins libéraux. Je voudrais remercier à la fois les deux médecins les plus anciens et les deux qui nous ont rejoint Joachim Rossi et Géraldine Vignes"Ce projet a été étudié pour être modulable et permettre une extension future de 2 à 3 cabinets médicaux supplémentaires.IntervenantsEntreprisesLot 1 VRD/Démolitions/Maçonnerie : SAS MAESTRIABudget et financementLes montants HT de l’opération sont les suivants :Soit un total de 480 000 € ht pour l’opérationDes financements ont été demandés et sont en attente d’acceptation :