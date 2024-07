Rémi Decout-Paolini est le nouveau recteur de l’Académie de Corse

Depuis l’annonce de la nomination de Jean-Philippe Agresti à la tête de l’Académie d’Orléans-Tours, le 26 juin dernier, la communauté éducative corse était dans l’attente du nom de son successeur. C’est désormais officiel : ce mardi 16 juillet, Rémi Decout-Paolini, a été nommé recteur de l’Académie de Corse en conseil des ministres.Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit public, et ancien élève de l’ENA, Rémi Decout-Paolini a déjà une longue carrière derrière lui, selon sa biographie publiée sur le site du Gouvernement Maître des requêtes au Conseil d’État et directeur des affaires civiles et du sceau depuis le 13 juillet 2022, il avait dans un premier temps rejoint le ministère de l’Intérieur en 2003, exerçant tour à tour les fonctions de directeur de cabinet du préfet de la Drôme, puis chef de cabinet et conseiller du directeur général de la Police Nationale.En 2006, il est détaché au Conseil d'État dans les fonctions de maître des requêtes à la section de l'intérieur et à la 6sous-section de la section du contentieux. Il sera ensuite conseiller juridique, chargé des libertés publiques, de l’asile et des affaires juridiques communautaires au cabinet du ministre de l’Immigration entre 2009 et 2010, puis conseiller technique Libertés publiques à Matignon de 2010 à 2011.Nommé par la suite maître des requêtes au Conseil d’État, il est rapporteur public à la 1chambre de la section du contentieux du Conseil d'État de 2015 à 2020, et également conseiller juridique du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de « Paris 2024 » de 2017 à 2020, tout en étant professeur associé en droit à l'université de Lille.Enfin, Rémi Decout-Paolini a aussi été directeur adjoint puis directeur du cabinet du Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, de juillet 2020 à mai 2022.