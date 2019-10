Relevez le défi #MoisSansTabac. Les inscriptions sont ouvertes en Corse

1ère cause de mortalité évitable, le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année. Le dispositif #MoisSansTabac mise donc sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant un mois, en novembre : un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer définitivement. En effet, l’abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité). Avec pour objectif d’inciter un maximum de fumeurs à participer à ce défi et de les soutenir dans leur sevrage, Santé publique France souhaite mobiliser toute la société dès le mois d’octobre.











#MoisSansTabac en quelques chiffres :



580 982 inscriptions depuis la 1ère édition, dont près de 3 000 en Corse



Une édition 2018 couronnée de succès :



242 579 inscrits, dont 1 200 en Corse



86 000 téléchargements de l’application



21 000 recours au 39 89, la ligne téléphonique Tabac Info Service.



118 000 fans sur la page Facebook et 4 900 followers sur Twitter







Des initiatives sur tout le territoire pour soutenir les participants







Pour encourager les participants dans leur démarche, Santé publique France et les partenaires de #MoisSansTabac organisent une multitude de manifestations sur tout le territoire français (métropole et départements d’Outre-Mer). Sur le terrain également, l’Agence Régionale de Santé et l’ambassadeurrégional ANPAA de Corse déploient de nombreuses actions dont un tour de Corse en 8 étapes pour aller à la rencontre des volontaires, générant un moment de partage et de discussion entre les fumeurs et les professionnels de santé.



Un dispositif présent dans 15 régions et sur 30 dates, offrant aux visiteurs la possibilité de s'informer, de rencontrer et d'échanger avec un professionnel de santé, et de s'inscrire directement à #MoisSansTabac.



L’Assurance Maladie s’associe à ce dispositif pour accompagner les fumeurs à l’arrêt vont être déployées sur l’ensemble du territoire.















Les événements phares de #MoisSansTabac en Corse







• A partir du 1er nov : le tour de Corse du Mois sans tabac



• 6/11 : « le tabagisme et les femmes, si on en parlait aujourd’hui »( Kiosque place du Diamant –Ajaccio)



• Journées portes ouvertes dans les établissements de santé



• Et bien d’autres évènements …







Programme complet à suivre sur Mois-Sans-Tabac-Corse







L’ensemble de ces initiatives a pour objectif d’inciter les fumeurs à écraser leur dernière cigarette et ainsi augmenter encore le nombre de personnes ayant réussi à arrêter de fumer grâce à #Moi