Régulation des croisières : la Corse toujours à la recherche de la bonne solution

Mais après près de 3 heures de réunion, les associations sont ressorties déçus de ce temps d’échanges. « La CCI a fait un état des lieux et le président de l’Exécutif a à nouveau indiqué que des études sont en train d’être réalisées au niveau des bateaux de croisière et que des décisions seront prises à l’issue. Pour l’instant il n’y a aucune décision de prise, aucune amélioration », souffle ainsi Michelle Salotti d’U Levante. « Nier la pollution aujourd’hui et les effets sur la santé, dire qu’il faut encore des études pour la prouver, c’est inacceptable pour nous. Ce n’est pas la réalité et c’est mettre en danger la santé des Ajacciens », abonde-t-elle.



En écho, Stefanu Venturini, vice-président de la CCI, instille que « pour pouvoir limiter la pollution il faut déjà pouvoir la quantifier ». « Des études ont été faites entre la réunion précédente et la réunion d’aujourd’hui. Lors de cette première réunion avait été annoncée l’installation de nouvelles centrales de mesures que Qualit’Air va gérer sur les ports d’Ajaccio et Bastia qui vont permettre de quantifier les pollutions d’une manière fine », souligne-t-il en ajoutant que « la Collectivité de Corse en partenariat avec la Chambre de Commerce a par ailleurs lancé un appel d’offres pour réaliser une étude sur les impacts économiques et induits des croisières ». « Cette étude sera rendue en septembre », précise-t-il.



« Nous avons la volonté aujourd’hui de changer de modèle et de se donner les moyens de construire un modèle qui n’exclut pas totalement l’activité croisière », martèle pour sa part Gilles Simeoni, « Il faut construire ce nouveau modèle en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, les associations de défense de l’environnement, mais aussi la Chambre de Commerce et d’Industrie, la ville d’Ajaccio et puis les commerçants ». Dans ce droit fil, il pointe deux volets essentiels. « D’abord sur la santé publique, s’assurer que tous les bateaux qui viennent dans les ports de Corse et notamment les bateaux de croisière respectent les exigences environnementales en la matière », détaille-t-il, « Et puis une réflexion de fond sur le modèle économique global. Nous ressentons tous de façon directe ou indirecte le caractère délicat et parfois insoutenable de la surfréquentation. Il faut savoir quelles sont les retombées économiques et commerciales des croisières en centre-ville et dans les régions alentours. Existe-t-il un modèle de croisière qui permet de concilier absence de pollution et développement économique ? C’est ce que nous allons tenter de définir ensemble dans les semaines et mois à venir ».