Régis Rico s'impose sur le Tour du Lac de l'Ospedale

Du col de Mela, les concurrents devaient, ensuite descendre vers le hameau d'Agnaronu, puis longer le Lac de l'Ospedale avant de boucler la boucle par la remontée vers Cartalavonu en passant par le Mare à Mare Sud.

Avant cette ultime difficulté, Régis Rico avait, déjà, une très solide avance. Quant à Thibault Gire il était sous la menace de Luc Meslier qui évoluait à la maison. Finalement, Régis Rico l'emportait en 44 minutes et 31 secondes. Thibault Gire finissait deuxième à plus de deux minutes du vainqueur et Luc Meslier troisième en 47 minutes et 3 secondes. Laurent Lovichi (Team Altore) échouait au pied du podium, juste devant un autre Monacciais Nicolas Benedetti (ASPVA). Claire Vrolant, après avoir survolé la course l'emportait logiquement devant Virginie Saez et Estelle Ouzineb.



Le classement

1. Rico (ASPVA) 1er SH 44'31, 2. Gire (CTCA) 2e SH 46'45, 3. Meslier (ASPVA) 1er M0H 47'03, 4. Lovichi (Altore) 1er M2H 48'16, 5. Benedetti (ASPVA) 1er M1H 48'44, 6. Derquenne (ESMA) 2e M2H 49'12, 7. Minazzi (NL) 2e M1H 49'23, 8. Colombini (NL) 3e SH 50'12, 9. Mozziconacci (Nissa Tria) 50'12, 10. Collin. JC (CROCO) 50'15, 11. Rudi (ASPVA) 51'00, 12. Collin. PO (NL) 3e M2H, 13. Barraud (Cherbourg) 2e M0H 52'50, 14. Hastoy (NL) 53'50, 15. Zaklinski (ASPTTB) 1er CG 54'21, 16. Vrolant. C (CCR 92) 1ere M0F 55'38, 17. Crozat (CY Tria 91) 55'41, 18. Danteny (COLT) 3e M1H 56'03, 19. Prevot (NL) 56'13, 20. Voillemier (SLAC) 56'30, 21. Nowak (NL) 57'09, 22. Lemarchand (Deauville) 57'20, 23. Sylla (Blain Tria) 57'20, 24. Vrolant. N (CCR 92) 57'59, 25. Carvalho Dos Santos (COLT) 1er M4H 58'32, 26. Munsch (NL) 59'23, 27. Vicari (les Foulées Pelissa) 2e M4H 59'24, 28. Rocchetti (NL) 3e M0H 59'34, 29. Saez (SMA) 1ere M3F 1h00'33, 30. Buchheit (NL) 1h00'37.