Régis Brouard (SC Bastia) : "il est normal que les supporters soient en colère"

Régis Brouard, entraîneur SCB

«On a fait trop d’erreurs. L’équipe est dans le doute. Même quand on redresse la tête, on se fait punir trop facilement. On a une balle d’égalisation et on se prend un 3e but ridicule. Quand les faits de jeu sont contraires, c’est qu’il y a des problèmes. On n’arrive pas à renverser la situation, les joueurs ont du mal à réagir. Il y a trop de manques. On prend encore des buts sur coup de pied arrêté. Il y a quelques divergences dans le groupe. Je vais réfléchir à tout ça et j’en parlerai aux joueurs, faire un bilan. C’est normal que les supporters soient en colère. Je les comprends totalement. Il va falloir affronter tout ça. Il y a un problème collectif, de tête, de mental. Il n’y a pas que les têtes, il y a beaucoup de choses à laver. Le derby qui arrive peut avoir un effet important».



Nicolas Usaï, entraîneur FC Pau

: «On a eu une réaction d’orgueil après notre défaite contre Annecy. Le score est sévère pour Bastia, mais on sait ce que c’est. Y a des attitudes qui m’ont plus ce soir dans mon équipe. On a produit du jeu. On est très content, mais un autre mach se profile très vite à l’horizon.»