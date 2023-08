Régis Brouard (SC Bastia) : "Ce match fait partie des soirées magiques dans ce stade"

Régis Brouard, entraineur SCB

«On a insufflé une autre énergie à la mi-temps. Ce match fait partie des soirées magiques dans ce stade. En 1ère période on n’était pas dans le match. En face il y avait de la force, beaucoup de maitrise, de la qualité, et en 2e période ils étaient perdus. Ce soir c’est Bastia qui a gagné, joueurs et public. Il y a quand même des choses qu'il faudra revoir. Mais ce soir il y avait une âme. Il y a eu osmose.»



M. Kisnorbo, entraineur ESTAC

« C’est bien sûr une déception. On a fait une bonne 1e mi-temps puis on s’est arrêté en 2e période et on prend un but tout de suite. C’est un bon enseignement pour les jeunes mais c’est une défaite, c’est donc décevant. On a fait preuve d’inconstance, on manque de régularité. On a une équipe jeune et on a manqué de maitrise. On doit s’améliorer. Le public a pu jouer mais l’ambiance fait partie du football. Les jeunes doivent l’apprendre »