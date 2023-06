Réforme des retraites : une mobilisation en demi-teinte à Bastia

Alors que ce jeudi sera examinée à l'Assemblée nationale la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, l’Intersyndicale de Haute-Corse (CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FO, UFSU, UNSA) avait appelé à la grève et à manifester ce mardi à Bastia. Il aura fallu atteindre 10h30 pour que le cortège d’environ 300 personnes, rassemblées devant le Palais de justice, prennent la direction de la Préfecture.



« Pour la 14ème fois cette année, en comptant le 1er mai unitaire, nous nous retrouvons pour contester la réforme des retraites voulue par le Président de la République et le gouvernement et notre résolution est intacte » soulignait François Giudicelli, porte-parole de l’intersyndicale de la Haute-Corse, en tête du cortège. « Dernière provocation en date, les premiers décrets de mise en application de la réforme ont été publiés, à quelques heures de notre journée de mobilisation. De plus publiés sans tenir compte d’un éventuel rejet de la réforme par l’Assemblée Nationale jeudi. C’est un geste de mépris supplémentaire. On le sait, la majorité fait feu de tout bois pour éviter que le texte du groupe Liot ne soit voté. La Présidente de l’Assemblée pourrait même, se murmure-t’ il, opposer l’article 40 de la constitution pour déclarer anticonstitutionnel le texte abrogeant les 64 ans».