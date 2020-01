Réforme des retraites : les avocats corses reconduisent la grève jusqu’au lundi 20 janvier

Les avocats des barreaux d'Ajaccio et de Bastia ont voté ce lundi matin la reconduction, à l'unanimité, de leur grève en opposition à la réforme des retraites. Après une première semaine de mouvement, la grève se prolonge donc pendant une semaine de plus et est désormais prévue jusqu'au 20 janvier inclus.

Les avocats, unanimes, affirment ne pas avoir souvenir d'un tel mouvement de par son ampleur dans la durée, et non plus d’une grève qui touche tous les contentieux.