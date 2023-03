Réforme des retraites : Le centre des impôts de Bastia bloqué par l’Intersyndicale

Grille fermée, drapeaux et banderoles accrochés dessus, poubelles en guise de blocage.... le décor est planté. « Nous sommes là pour protester une fois de plus contre cette réforme injuste et inacceptable » explique Dominique Vivarelli, déléguée syndicale CGT, mais s’exprimant au nom de l’intersyndicale des finances : CGT, FO et Solidaires. « Les semaines précédentes nous avions organisé des tractages et des rassemblements devant la direction. Aujourd’hui on monte en puissance en bloquant l’accès des usagers et des personnels. Ce matin nous avons d’ailleurs reçu le soutien et des encouragements du public. Recourir au 49.3 est un déni de démocratie. Depuis le début du mouvement des millions de gens sont dans la rue.»



La suite ?

« La suite dépendra du vote de la motion de censure de ce jour. En fonction du résultat on prendra une décision quant à la poursuite ou non de ces actions qui pourraient d’ailleurs prendre d’autres formes ».