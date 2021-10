"Redonner une vie à des vêtements qui ne pourront plus servir" : OPRA Bastia ouvre sa recyclerie

Cette recyclerie d’une superficie de 100 m², située juste en face des locaux d’OPRA* (CCAS F.Marchetti à Paese Novu), a été inaugurée ce jeudi soir en présence des services de l’Etat, de la ville de Bastia, de la CAB, de la CdC, partenaires institutionnels et des nombreux partenaires privés.

«C’est un beau projet, financé en grande partie par l’Etat et qui entre pleinement dans notre lutte contre la pauvreté » déclarait Didier Medori Commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du Préfet de Corse. « Ce projet répond vraiment au besoin du territoire. Il doit favoriser l’insertion, donner la volonté de consommer autrement, d’éviter de jeter. Un projet qui entre dans une logique de L’aller vers ».

Angèle Liegault, la présidente d’OPRA, devait elle rappeler les missions de l’association : solidarité, insertion, mixité, lien social, droits de l’homme... «Ce projet nourrit des objectifs ambitieux comme rencontrer des publics en dehors du centre social, insérer la jeunesse, faire découvrir des compétences, les partager. C’est un projet collectif qui doit être une réussite collective.»





Enfin, Françoise Huguet, la directrice d’OPRA insistait sur les liens étroits avec les différents partenaires. « Il y aura des ateliers faisant appel à la nouvelle technologie grâce à notre FAB LAB, des ateliers s’appuyant principalement sur le textile, ouverts à tout public, mais il y aura aussi et toujours les ateliers traditionnels de couture, tricot, crochet. Mais aussi des ateliers avec d’autres matériaux comme le bois ou le plastique, pour donner une seconde vie à des objets.»





Boutique et ateliers côte à côte

A la barre de cette recyclerie, Gérard Bandini, le FAB manager, Zaima Boughalem, responsable de la boutique et Erwanna Legrand, médiatrice sociale et animatrice des ateliers. «Le but sera de recycler, redonner une vie à des vêtements qui ne pourront plus servir » explique E.Legrand. « On pourra ainsi par exemple créer des sacs de plage, costumiser des habits, travailler des accessoires en jean ». Et l’outillage est à la pointe : Brodeuse numérique, machine à coudre surjeteuse, peloteur de découpe, découpe laser, fraiseuse numérique, imprimante 3D… mais aussi des outils très classiques : marteau, tournevis, scie...

Tous ces outils serviront aux ateliers de créations de groupe ou en libre service, aux ateliers de découverte aussi, aux ateliers thématiques : création, personnalisation, détournement d’objets ou de vêtements. Des ateliers individuels qui accompagneront une personne dans la conception et la fabrication d’un projet personnel.

*OPRA - Centre Social Communal – Rue Ste Thérèse – 20600 Bastia. Tel : 04.95.30.12.05