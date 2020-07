Record du GR 20 : la chaleur fatale à Xavier Thévenard

La chaleur lui est tombée dessus alors qu'il avait pris un très bon départ : il était même en avance sur le temps de référence mais il a perdu du temps dans la nuit, dans une portion du GR20 où François d’Haene avait, lui, accéléré.

Après 27 heures de course et quelque 140 kilomètres parcourus, le sportif était en effet toujours en capacité d'établir un nouveau record. Mais au 160 ème kilomètre, le Jurassien affichait pas moins de 30 minutes de retard sur le chrono de François d’Haene. Il fallait alors que le trentenaire parcourt pas moins de 20 kilomètres en deux heures de temps... Cela relevait de l'impossible. Finalement Xavier Thévenard est arrivé à Conca en l'espace de 32 heures et 33 minutes, signant ainsi le 3e temps du GR20, derrière François D’Haene et Guillaume Peretti qui avait parcouru les 180 kilomètres de distance en 32 heures et quelques 32 minutes.

Le Jurassien, qui a souffert de la chaleur, a terminé à 87 minutes de son rival.