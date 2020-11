Reconfinement : statu quo après le rendez-vous entre les chasseurs de la Corse-du-Sud et le préfet

Si depuis le début du confinement la chasse est interdite en Corse, depuis le 6 novembre dernier le préfet de la Haute-Corse a autorisé certaines dérogations afin de « réguler les espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts ». Des autorisations qui n’ont, en revanche, pas été délivrées en Corse-du-Sud.



Une situation jugée injuste par la Fédération des chasseurs de Corse-du-Sud qui voudrait pouvoir bénéficier des mêmes droits des collègues de Haute-Corse.

Pour manifester leur mécontentement les chasseurs ont organisé un rassemblement pacifique devant la préfecture d'Ajaccio ce 13 novembre pendant que quatre membres du collectif étaient reçus par le préfet Pascal Lelarge.

Si pour le moment il restent privés de sortie, les chasseurs sont ressortis de cette rencontre assez satisfaits : "chacun a exposé ses positions et ses propositions. Lundi, il y aura une deuxième réunion avec la Chambre de l'Agriculture qui pourra nous indiquer quelles sont les espèces qui causent le plus de dégâts sur les cultures et comment simplifier ces dérogations." -commente Paul Ettori qui préside la Fédération des chasseurs de Corse depuis sa création, en 2005. "On est dans l'expectative mais confiants."