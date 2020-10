Reconfinement : les écoles et collèges doivent-ils fermer ? Les craintes des enseignants et parents corses

"Pour moi, garder ouvertes les écoles en cas de confinement ce n'est pas très raisonnable si la situation est aussi grave qu'il y paraît." affirme William, enseignant et père d'une collégienne. "Mais il aurait fallu qu'on soit prêt à enchaîner un mois d'enseignement à distance dans de meilleures conditions que la dernière fois, or ce n'est pas le cas. D'un autre côté je sais qu'il est très important pour les enfants d'aller à l'école, de travailler et de se retrouver entre eux. Au final je les laisserai à l'école.. et en espérant que la prochaine fois (mars ?) on sera mieux préparé. "









Pour Sébastien père d’un enfant de primaire

"Tout dépendra des conditions d’accueil des enfants à l’école. Si les conditions sont trop pénibles ou impossibles à respecter pour les enfants, probablement je me remettrai pas min fils à l’école. Dans tous les cas j’en parlerai au préalable avec les enseignants. Lors du premier confinement, le suivi a distance était bien organisé et régulier."





Marie Therese, mère d’un collégien a décidé de ne pas faire reprendre les cours à son fils

"Je ne mettrai mon enfant au collège que si des mesures sérieuses sont prises : classe faite en petit groupe : quand on nous dit qu’il faut être maximum 6 dans un foyer privé comment cautionner d’être plus de 25 dans une salle .... Des mesures d’hygiène plus importantes doivent être instaurées : les enfants dans un collège bastiais changeaient de salle de classe toutes les heures, devaient désinfecter eux même leur table et leur chaise et prenaient un autobus bondé 4 fois par jour"





Pour Catherine enseignante et mère de deux collégiennes et d'un petit bébé cette rechute qui n'augure rien de bon

Son compagnon et elle pensent qu'un rythme mi temps serait mieux pour répartir les élèves, "moitié école moitié maison afin de ne pas surcharger les classes et mieux respecter la distanciation."

Elle pense mettre ses enfants "si c'est aménagé, si cela reste en l'état actuel je serai plus réticente."

Comme enseignante étant syndiquée elle reprendra sous condition horaires aménagés pour moins d'élèves en cours, mi temps en presentiel et mi temps online, "ce ne serait pas le cœur léger mais les élèves ont besoin de bases solides en particulier ceux qui passent des examens."