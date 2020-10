Reconfinement : la sécurité de l’approvisionnement de la Corse garantie

CORSICA linea, La Méridionale et l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique d’approvisionnement seront entièrement mobilisés, durant toute la durée du confinement, afin d’assurer cette partie de leur mission de service public, cruciale pour la desserte de la Corse et pour ses habitants.

En attendant de connaître les règles applicables au transport de passagers pendant la période de confinement pour l’Office des Transports de la Corse, comme pour les compagnies maritimes précitées " il était important de clarifier d’ores et déjà ce point".