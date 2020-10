Reconfinement en Corse : voici les commerces qui peuvent rester ouverts

L’alimentation

L’automobile

L’informatique

La santé

Les produits du quotidien

Les services

Les loisirs

- Commerce de détail de produits surgelés- Commerce d’alimentation générale- Supérettes- Supermarchés- Magasins multi-commerces- Hypermarchés- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives- Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts- Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.- Commerce d’équipements automobiles.- Commerce et réparation de motocycles et cycles.- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route- Location et location-bail de véhicules automobiles- Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens- Location et location-bail de machines et équipements agricoles- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé- Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé- Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques- Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication- Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques- Réparation d’équipements de communication- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé- Commerces de détail d’optique- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires- Les laboratoires d’analyse- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé- Blanchisserie-teinturerie- Blanchisserie-teinturerie de gros- Blanchisserie-teinturerie de détail- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé- Les services publics- Activités financières et d’assurance- Activités des agences de placement de main-d’œuvre- Activités des agences de travail temporaire- Commerce de gros- Les refuges et fourrières- Les services de transports- Les services funéraires- Hôtels, auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, terrains de camping et de caravanage ne peuvent accueillir du public, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ou pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement- Les établissements sportifs couverts ou de plein air ne peuvent accueillir que des sportifs professionnels et de haut niveau, des groupes scolaires et périscolaires, des personnes en formations continues ou des populations vulnérables dans le cas d’une distribution de produits de première nécessité.