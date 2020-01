Rassemblement aux flambeaux à Bastia pour les opposants à la réforme des retraites

L'UD FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-CORSE a décidé d'organiser un rassemblement aux flambeaux jeudi 30 janvier à partir de 18h devant la préfecture de Bastia afin de dire stop à cette réforme mortifère où tout le monde sera impacté : retraités, salariés, agents publics, chômeurs, ...



La volonté du gouvernement est de nous faire travailler plus longtemps pour moins de pension.

C'est passer d'un système solidaire de répartition à un système de capitalisation où seuls les hauts revenus tireront leur épingle du jeu.



Nous savons aujourd'hui que le fameux "âge d'équilibre" fixé aujourd’hui à 65 ans, augmentera au fur et à mesure des générations.



Même le conseil d'état a invalidé la mise en place qui risque d'être plus onéreuse et très difficile dans son application.



61% des Français souhaitent le retrait de cette réforme des retraites. L'indifférence du gouvernement est ahurissante !



La contestation s'enracine : les grèves et manifestations reconductibles se poursuivent.



La mobilisation est bien réelle et n'est pas prête de s'arrêter.



Poursuivons notre mouvement !



Une retraite pour vivre et non pour survivre.





JEUDI 30 JANVIER 2020 - 18H00 À LA PREFECTURE