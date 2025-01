Rappel massif de Coca-Cola en Europe : aucun produit embouteillé en Corse concerné

Ces derniers jours, Coca-Cola Europacific Partners a procédé au retrait de certaines boissons en raison d’un niveau trop élevé de chlorate détecté lors de tests de routine. Cette substance, qui peut être nocive à forte dose, a été identifiée dans des produits fabriqués sur le site de Gand, en Belgique. Face aux inquiétudes des consommateurs insulaires, la Socobo a tenu à préciser que la production corse était totalement épargnée. « Nous tenons tout d'abord à rassurer nos clients et consommateurs : les produits revêtant les marques de The Coca-Cola Company fabriqués en France, et en particulier ceux produits sur le site historique de la Socobo en Corse depuis plus de 50 ans, ne sont absolument pas concernés par ce rappel », indique la société dans un communiqué diffusé ce 29 janvier.



Un rappel ciblé sur certaines références

Le rappel concerne uniquement des lots spécifiques identifiés par Coca-Cola Europacific Partners. « Au cours de tests de routine, la société a découvert que des boissons produites sur le site de Gand (en Belgique) présentaient des niveaux de chlorates qui ne répondaient pas aux standards de qualité. Ces produits ont donc fait l'objet d'un rappel en France », poursuit la note.



Les références touchées incluent notamment des canettes de Fuze Tea Pêche (pack de 6) et des bouteilles de Coca-Cola Sans Sucres en verre consigné. Après leur identification, ces produits ont été retirés des entrepôts en France. Coca-Cola Europacific Partners souligne cependant que « la probabilité d'un risque associé à ces produits est très faible » selon l’évaluation d’experts indépendants.



Une vigilance maintenue

Si la Socobo insiste sur le fait que ses produits ne sont pas concernés, elle rappelle l’importance de la vigilance en matière de sécurité alimentaire. « La fiabilité des produits est au cœur des préoccupations de Coca-Cola Europacific Partners », affirme le communiqué. L’entreprise recommande aux consommateurs de ne pas boire les boissons issues des lots concernés et de contacter le service clients pour toute question.



En Corse, où la marque Coca-Cola est embouteillée localement depuis plus d’un demi-siècle, cette précision vise à dissiper toute confusion et à rassurer les consommateurs.