Rallye du Kenya : Pilouis Loubet 7e à plus de 13 minutes

Dans l'ES9 Elementaita (15,08 km) Kalle Rovanperä l'emportait en 8'25''2 d'un rien sur Sébastien Ogier à 6/10 et Elfyn Evans (Toyota) à 2''2..Pilouis Loubet terminait 9e à 27''9.

La longue du jour Sleeping Warrior (31 km) signalait la fin de la première boucle Kalle Rovanperä y signait à nouvveau le meilleur temps le deuxièmede rang laissant Lappi à 3''5 et Ogier à 7''7. Loubet en proie, cette fois, à un problème avec ses essuies-glaces perdait encore 1'43''6.





En début d'après-midi le deuxième passage dans Soysambu, permettait à Pilouis Loubet de goûter au top sept mais quand même à 54''1 d'Ogier qui devançait Rovanperä (6''4) et Katsuta (12''1). Une spéciale oùEsapekka Lappi disait au-revoir au Kenya.

Le Japonais Takamoto Katsuta remportait son premier scratch dans Elementaita (8'20''6) l'emportant devant Ogier (2''3) et Neuville (3''3). Loubet se situait en 8e position à 22''3.

La 13e spéciale mais surtout la dernière du jour Sleeping Warrior,pluvieuse en partie, était pour Rovanperä en 19'07''7. Evans y concédait 13''1 et Ogier 15''3.

Cela avait des répercussions au classement générale provisoire. Certes le Français Sébastien Ogier était toujours leader, ce samedi soir, mais Rovanperä recolle à 16''7 et Evans à 23''3.

Pour sa part Pilouis

Loubet relégué à la 7e place à 13'56 du leader, ne peut plus nourrir de grandes ambitions dans ce rallye si ce n'est aller au bout. Mais en matière de rallye tout peut arriver..

Six spéciales restent à disputer ce dimanche.