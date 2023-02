Rallye : Le 2e Fium'Orbu-Castellu pour Thomas Argenti

Le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini, vainqueur de l'édition inaugurale, étant absent, ne remettait, donc, pas son titre en jeu en moderne, alors qu'en VHC, Jacques Pinna et sa M3, primés en 2022, étaient bien présents.



Une unique spéciale, Casa Pieraggi - Lugu di Nazza et ses un peu plus de 13 kilomètres, était au programme de la journée qui débutait dès 9h35.



Une ES1 où le favori du jour Thomas Argent sur la Fiesta prenait de suite ses marques en s'imposant dans le temps de 8'32''9, laissant Arnaud Ribière (Skoda ) à 9''2 et Georges Moracchini (Skoda) à 12''3. Une entame de journée où Jean-Joseph Galeani emmenait sa Mitsubishi à la 5e place, alors que les Peugeot 208 de Renaud Santini et JB Botti occupaient, dans l'ordre, les 7e et 8e places. En VHC Jacques Pinna (M3) était largement le plus rapide (9'07''9) devant la Porsche de Louis Antonini (9'51''7) et la M3 de Dominique Pamart (9'55''6) Le ton était donné et dans le second passage Georges Moracchini venait souffler la victoire à Thomas Argenti pour moins de deux secondes, alors qu'Arnaud Ribière finissait troisième dans le même temps qu'Argenti.



Jean-Sylvestre Moracchini, copiloté par Youness El Kadaoui, était quatrième à 3''1. Quant à Jacques Pinna, il poursuivait son bonhomme de chemin en VHC sur le rythme de "I am a poor lonesome driver".



Au terme de cette matinée, Thomas Argenti comptait 9''2 d'avance au classement général sur Arnaud Ribière et 10''4 sur Georges Moracchini.

La quatrième place provisoire était occupée par Jean-Sylvestre Moracchini (Polo) mais déjà à 21''8.

Sauf fait de course, le succès allait se jouer entre les trois équipages de tête, mais politiquement parlant Argenti était en ballottage largement favorable. D'ailleurs le pilote de la Fiesta ne laissait pas planer le doute en s'adjugeant la troisième spéciale en 8'33''6 laissant Arnaud Ribière à 5''9 et Jean-Sylvestre Moracchini à 7''5.



Le deuxième régional Fium'Orbu - Castellu venait de se jouer



Thomas Argenti en était, logiquement, victorieux au général avec 15''1 d'avance sur Arnaud Ribière et 18''6 sur Georges Moracchini. Jean-Sylvestre Moracchini échouait au pied du podium à 29''3, alors que Pierre-Paul Baltolu (Skoda) complétait ce top cinq fiumorbais. Au niveau des groupes, Jean-Joseph Galeani (Mitsubishi) s'adjugeait le F devant David Edel (Peugeot 306 Maxi) et Lionel Jaumon (Clio 3). En FRC4, Renaud Santini (Peugeot 208) était le plus véloce et prenait le meilleur sur Paul-André Mariani et JB Botti. Du côté du FRC5, Patrick Calendini (Clio RS) s'imposait face à Cyril Venturi et William Julien. Enfin dans les rangs des VHC, sans surprise, Jacques Pinna en 27'25''1 conservait son titre en devançant Dominique Pamart (M3) à 2'18'' et Louis Antonini à 2'28''.