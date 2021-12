"Raconti" : ces amis qui font les bons contes …

Le Tome 1* de cette série qui pourrait en comporter une demi-douzaine est signé Ange-Laurent Bindi, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Claude Franceschi et Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi.En guise d’introduction, Rinatu Coti cite Frédéric Ortoli, dans « La tradition », un ouvrage de 1891 : « Voici un conte. Je l’ai dit à un savant et il m’a juré qu’il venait de Russie ; je l’ai dit à un vieux soldat et il m’a affirmé l’avoir entendu en Allemagne, alors que le drapeau français se promenait dans le pays des Teutons ; je l’ai dit à un paysan de France et il l’a reconnu pour l’un de ceux que sa vieille grand-mère aimait jadis le plus souvent à répéter… De quel pays est donc ce conte ? Est-il de Chine ou d’Amérique ? Ami lecteur, c’est à vous d’en juger ; mais peut-être nous vient-il en droite ligne de votre gracieux village ou de la ville que vous habitez ».Ce Tome 1 de Raconti, dédié aux histoires de bergers et de familles, est un travail commun autour du patrimoine oral souligne Rinatu Coti : « Des contes, des légendes, des récits, la Corse n’en manque pas. Comme d’autres peuples de par le monde, les Corses aiment dire, parler, raconter, transmettre ce qu’ils sont à travers le fil d’une histoire. Cette histoire est la leur, car elle est issue de leur terre, mais aussi, à ce titre, participe-t-elle de l’histoire du monde. L’histoire de l’homme qui se raconte. »Mais soulignent les auteurs, ce recueil n’est pas exhaustif. « Il se veut un hommage vivant du patrimoine immatériel d’une île qui n’oublie rien de ce qu’elle a été, de ce qu’elle est, de ce qu’elle entend devenir » indique encore Rinatu Coti.L’origine des contes est parfois bien difficile à définir comme le … conte un de ses spécialistes Claude Franceschi qui avec Amélie Raffaelli animent des nombreux ateliers du conte en Corse: « Nous participions à Oran à un festival de contes bilingues avec 18 autres conteurs de différents pays. Et quelle ne fut pas notre surprise en entendant un Togolais raconter la même histoire que nous, mais à sa manière. Nous croyions ce conte corse, or selon notre ami togolais, il viendrait de son propre pays. En fait le conte est bien universel ». Et de ce fait on retrouve dans ce tome 1, des contes similaires, adaptés à une région, à un pays.Claude Franceschi et un autre amateur de contes corses, Ange-Laurent Bindi, se sont rencontrés voilà plusieurs années à la bibliothèque de Bastia. « On a eu l’idée voilà 3 ans d’initier cet ouvrage collectif » souligne ce A-L.Bindi. « Claude avait déjà réuni entre 500 et 600 contes ». A leur idée se sont joints d’autres conteurs comme Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi ou encore Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi. En tout plus d’une centaine d’écrivains participeront à cette collection. « Des contes bilingues, tout-public, qui auront trait à tous les thèmes, philosophiques, facétieux, sur la sagesse, sur les animaux, les voleurs, etc… » ajoute C. Franceschi.« On s’aperçoit que les contes corses sont en fait de véritables passerelles avec des contes venus d’ailleurs » commente encore A-L Bindi, « On les retrouve ainsi en Chine, Espagne, Egypte, Kabylie, à travers les âges, la plupart datent du Moyen-âge ».Après ce Tome 1 consacré aux histoires de bergers et aux histoires de famille, le tome 2, dont la parution est prévue au printemps 2022, sera uniquement dédié aux scènes de vie, aux dictons. La 3série comportera des études, des analyses sur les contes, leurs significations en rapport avec la Corse. Cinq tomes sont à ce jour prévus. « Comme le 1qui vient de sortir, les tomes suivants seront disponibles en librairie. L’idée est aussi d’en doter les établissements scolaires, notamment les collèges. On prévoit aussi des dédicaces dans les villes mais aussi les villages » indique Claude Franceschi. Raconti , Editions Maia