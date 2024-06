Rachat des magasins Casino de Corse : Le STC se dit vigilant et veut rencontrer Patrick Rocca

En ce qui concerne le magasin Casino de Mezzavia, situé à proximité d’un magasin Auchan, les négociations porteraient sur l’ensemble des 19 magasins. « Mais la question sera abordée lorsque nous serons autour de la table des négociations. C’est à ce moment que nous aurons l’offre concrète et complète du groupe Auchan France et du groupe Rocca et c’est là que nous saurons avec précision. Quoiqu’il en soit notre position est claire et nous nous battrons sur les trois points précis évoqués plus haut. Ces négociations exclusives vont se poursuivre jusqu’au 23 juin car il y aurait quelques petits réajustements à faire au niveau de la vente. Mais nous voulons être autour de la table pour connaître le projet. C’est pourquoi l’exécutif du STC demande à rencontrer dans les plus brefs délais monsieur Patrick Rocca », a conclu Eric Lunardi.

Ce vendredi, en début d’après-midi à Corte, les représentants du STC (Syndicat des Travailleurs Corses) se sont réunis pour discuter de la décision prise par le conseil d’administration de CODIM, réuni la veille à Ajaccio. Casino France a choisi d’entrer en négociations exclusives avec le groupe Rocca et Auchan, suite à la présentation de deux offres distinctes.« Nous sommes réunis aujourd’hui à Corte pour prendre acte de cette décision tout en rappelant nos positions et nos revendications sur lesquelles nous serons intransigeants. C’est-à-dire le non démantèlement des magasins et du siège à court, moyen et long terme ; le maintien des acquis sociaux et la pérennité de l’emploi pour tous les salariés », a martelé Eric Lunardi, délégué syndical.Le STC a également souligné l’importance de l’approvisionnement local, rappelant que le groupe CODIM s’approvisionnait à hauteur de 20% en produits insulaires. « Nous tenons à savoir ce que deviendra cet approvisionnement dans le futur. Nous nous inquiétons, en effet, du devenir de cette production locale permettant à la fois une certaine autonomie alimentaire, mais surtout le groupe apportait une contribution des plus importantes dans l’économie insulaire. Nous souhaitons mettre en garde la direction du groupe Rocca et affirmer que notre organisation syndicale saura s’élever avec force et détermination dans le cas où elle ne respecterait pas les principes même du dialogue social et le maintien de nos acquis sociaux », a poursuivi Eric Lunardi.