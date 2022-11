RMM : l’Ehpad Saint-André de Furiani envouté par les chants tunisiens

Fondé en 1977, le Conservatoire Public de Musique de Sousse est l’un des principaux lieux de formation musicale de la Ville de Sousse mais aussi de la Tunisie.

Principalement orienté sur la musique arabe en général et tunisienne en particulier, il s’est ouvert depuis une vingtaine d’années à la culture occidentale en intégrant dans ses programmes pédagogiques des méthodes d’enseignement instrumental tiré du répertoire de la musique occidentale. Le groupe qui se produit à ces 23èmes Rencontres Musicales de Méditerranée est composé de 4 musiciens et chanteurs.





Khadija El Afrit, après un cursus complet au conservatoire de Sousse, obtient en 1993 un diplôme de musique traditionnelle arabe et un diplôme de Qanoun, instrument caractéristique du bassin méditerranéen. La même année, elle est engagée comme professeur par le Conservatoire de Sousse pour dispenser des cours de chant, de Qanoun, de solfège et de modes arabes. Passionnée par la musicologie et par l’évolution de la culture orientale, elle mène un travail de recherches sur l’analyse des langages musicaux des modes arabes et tunisiens et obtient en 2011 un Doctorat en Musicologie.

Sayma Saied joue actuellement du Qanun avec l’Orchestre de Musique arabe et du violoncelle avec l’Orchestre Symphonique de Sousse.

Tasnim Saied, tout comme sa grande sœur Sayma, est une apprentie pianiste, mais sa principale qualité est le chant qu’elle perfectionne de jour en jour.

Enfin, toujours dans la famille musicienne Saied, Yessine, le frère ainé, est au clavier oriental.





Un beau moment musical, commenté par Khadija El Afrit, fort apprécié aussi des pensionnaires de l’Ehpad que du personnel.