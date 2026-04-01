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RD81 - Un jeune conducteur à 122 km/h au lieu de 70


La rédaction le Mardi 21 Avril 2026 à 19:36

Une opération de contrôle routier a été menée en fin de journée sur la RD81 par les militaires de la gendarmerie. Deux points de contrôle ont été mis en place afin de cibler l’ensemble des usagers de cet axe fréquenté de la côte Ouest d ela Corse



RD81 - Un jeune conducteur à 122 km/h au lieu de 70
L’intervention visait à sanctionner les comportements dangereux et à vérifier le respect des obligations réglementaires, notamment en matière d’équipement et d’assurance.

Au total, plusieurs manquements ont été relevés :8 automobilistes ont été verbalisés pour usage du téléphone au volant, 2 franchissements de ligne continue ont été constatés, dont un impliquant un motard; 2 conducteurs de deux-roues circulaient sans gants et 2 défauts d’assurance ont été relevés Les contrôles ont également permis de relever 5 excès de vitesse.


122 km/h au lieu de 70 avec un permis probatoire
Parmi ces infractions, un cas de grande vitesse a retenu l’attention des militaires. Un jeune conducteur, en permis probatoire, a été contrôlé à 122 km/h sur une portion limitée à 70 km/h.
Une vitesse jugée particulièrement préoccupante, en raison du manque d’expérience associé à ce type de profil.
Au-delà des verbalisations, les gendarmes ont pris le temps d’échanger avec les usagers contrôlés pour rappeler les règles de sécurité et les risques encourus.
Ils insistent sur la nécessité "d’adopter un comportement responsable sur la route, espace partagé où chaque infraction peut avoir des conséquences graves."
La gendarmerie rappelle enfin qu’aucun manquement aux règles de sécurité routière ne peut être considéré comme anodin.




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