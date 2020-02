Qui sera le premier conseiller de la bonté à être nommé en Corse?

Au mois de mai 2019, après les élections locales, a proposé aux maires de nommer le Conseiller pour la bonté.

Aujourd'hui, en Italie, 82 municipalités ont nommé un conseiller pour la bonté et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Le conseiller pour la bonté ne dispose pas de fonds publics et, afin de mettre en œuvre les bonnes pratiques au profit de la Communauté, il se concentre sur l'innovation sociale impliquant les associations et les citoyens.





L'objectif est de soutenir un bien-être indépendant de la croissance économique qui protège le bien-être de tous les citoyens, même en temps de crise. Les bonnes pratiques mises en œuvre par les Conseillers de la Bonté dans leurs municipalités sont partagées avec le Réseau National des Conseillers de la Gentilesse (coordonné par l'Association Cor et Amor), afin qu'elles puissent être proposées à nouveau dans un plus grand nombre de municipalités générant un effet multiplicateur.



Quelques exemples de bonnes pratiques gentilles qui ont été mises en œuvre ?

La municipalité de Carcare (près de Gênes) le "gentilino" où l'école hôtelière locale a créé la recette d'un nouveau biscuit qui sourit au km 0, une association a préparé le biscuit et l'a fait goûter à la population puis les boulangers et pâtissiers locaux l'ont mis en vente.

Dans d'autres municipalités, a été installé un le banc de la bonté (violet) où les citoyens peuvent se rencontrer, chanter et jouer ensemble, s'excuser, échanger un cadeau.

Il y aussi dans beaucoup de pharmacies locales des tirelires de la bonté, où les citoyens peuvent laisser leur obole : près 3 mois l'argent collecté sera utilisé pou

r acheter des médicaments pour les personnes dans le besoin de la région.

Qui sera le premier conseiller de la gentillesse à être nommé en Corse?