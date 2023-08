Qui est Sabrina Niemiec, Miss Corse Modèle de l'égalité ?

Sabrina Niemiec est désormais le titre de Miss Corse modèle de l'égalité, un rôle qu'elle peine encore à réaliser pleinement. Son élection a été un moment empreint d'émotion. "C'est lorsque j'ai enfilé mon écharpe et ma couronne que la réalité a frappé, non seulement pour moi, mais aussi pour mes proches", confie-t-elle. Installée en Corse depuis huit ans, Sabrina aura l'honneur de représenter cette île qui lui est si chère lors de l'élection nationale qui se tiendra à Lonrai, en Normandie, le 4 novembre prochain. Son objectif : remporter le titre de Miss France modèle de l'égalité.

Créé en 2021 par Anaïs Mareau, travailleuse sociale, ce concours se démarque par sa mise en avant des candidats porteurs de causes à défendre. À l'inverse des concours de beauté traditionnels, il met en lumière non seulement les idées, mais surtout les engagements des candidates. Comme l'explique le comité sur son site, "notre but est d'accompagner nos candidat(e)s à libérer la parole sur des sujets 'tabous' de notre société. Nos élu(e)s vont devoir défendre une cause et la mettre en lumière (victime d'agression sexuelle, harcèlement scolaire, homosexualité, cancer ou endométriose)". Pour Sabrina Niemiec, c'est la cause des personnes âgées qui a retenu son attention. Un choix guidé par sa proximité avec ce public vulnérable. Son engagement envers les aînés se manifeste à travers l'assistance qu'elle leur offre au quotidien, allant des tâches quotidiennes à la simple présence et l'écoute, des éléments essentiels pour briser leur isolement. " Je me suis toujours bien entendue avec les personnes âgées, depuis petite, ce sont toujours eux qui m'ont donné de bons conseils de vie, indique-t-elle. Déjà, quand j’avais cinq ans, je préférais passer mes week-ends avec ma voisine octogénaire à faire du tricot plutôt qu’à jouer aux poupées. L’amour que j’ai pour eux ne date pas d’hier, et maintenant je veux vraiment être auprès d’eux ".





De gendarme à miss

Le chemin de Sabrina vers cet engagement a été jalonné de diverses expériences. Après six années au sein de la gendarmerie, où elle a développé une passion pour l'entraide, elle s'est tournée vers le service à la personne. "Mon expérience en gendarmerie m'a confrontée à la misère, ce qui a renforcé ma volonté d'assister les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées", souligne-t-elle.



Au quotidien, Sabrina s'occupe de cinq aînés, mais son engagement ne s'arrête pas là. Elle offre également son aide à de nombreux autres aînés via un groupe Facebook qu'elle a créé. "L'assistance aux personnes âgées va au-delà d'un simple travail pour moi. Lorsque j'aide, je le fais naturellement. Je soutiens les personnes âgées isolées, qu'elles soient géographiquement ou socialement isolées. Je reste joignable à tout moment et je suis prête à me déplacer pour les aider, même bénévolement."