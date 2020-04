Qui est Julie Gauthier, l'influenceuse Corse de 17 ans aux 331 000 abonnés ?

- Sur Instagram on te connait sous le nom de Juliegtroff, mais qui es-tu ?

- Je m'appelle Julie Gautier j'ai 17 ans et je vis à Bastia. Je suis en terminale STMG au lycée du Fangu mais aussi influenceuse depuis un an et demi. J'ai commencé les réseaux sociaux à 11, 12 ans. Depuis 2014 je suis devenue youtubeuse.



- Comment vis-tu le regard des autres ?

- Plutôt bien. C'est vrai qu'au début c'était compliqué parce que le métier n'existait pas et les gens ne connaissaient pas vraiment cela, donc en me voyant on disait souvent "Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là". Aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus "normal" et beaucoup de gens de mon lycée viennent me poser des questions pour savoir comment ça fonctionne.



- Tes proches t'ont-ils soutenu ?

- Au début ils ne connaissaient pas ce monde mais maintenant ma mère m'aide. Elle lit mes contrats et ma grand-mère s'est même procurée une connexion internet pour pouvoir me suivre.



- Ce n'est pas difficile de concilier lycée et vie d'influenceuse ?

- Oui c'est assez compliqué mais j'ai trouvé mon rythme. Créer du contenu me prend énormément de temps. Il y a les idées à chercher, le tournage, le montage des vidéos, les vignettes à dessiner et les collaborations à gérer. Heureusement pour ça j'ai ma manager Camille qui s'occupe de tout ce qui est contrat, traitement des mails...



- Avec qui collabores-tu ?

- Je fais très attention à prendre des marques auxquelles je crois, qui m'associent à une bonne image de marque pour ne pas passer pour un panneau publicitaire. Souvent ce sont des marques d'habits, de beauté ou encore de jeux orientées vers les adolescents.



- Pour quelle raison tes abonnés te suivent-ils selon toi ?

- J'essaie de proposer du contenu très varié. Il est important pour moi de suivre les tendances Instagram pour être au goût du jour et les divertir. Ensuite je pense qu'ils me suivent parce que je reste naturelle mais surtout... positive !



- Que faut-il pour être une bonne influenceuse ?

- Beaucoup de créativité, avoir une vrai personnalité, communiquer avec ses abonnés, être à l'écoute et ne rien lâcher: même si des fois cela peut être décourageant il faut persévérer et surtout y prendre du plaisir !



- Y-a-t-il une influenceuse qui t'inspire ?

- Oui ! Lenasituation je la suis pour sa belle personnalité depuis 2, 3 ans. Elle apporte beaucoup de positivité et j'aime ça.



- Comment t'occupes-tu pendant le confinement ?

- Je travaille beaucoup, avant l'annonce du contrôle continu je préparais beaucoup le Baccalauréat. Aujourd'hui je suis soulagée puisque j'étais très stressée à l'idée de passer mon Bac mais avec le contrôle continu j'ai travaillé régulièrement donc ça devrait aller. A présent, je m'investis principalement dans le contenu de mes réseaux sociaux en faisant pas mal de vidéos Youtube et des Tik Tok. Donc travail, travail et encore travail.



- Comptes-tu faire ce métier plus tard ?

- Non, c'est un métier trop instable. Mais j'aimerais être dans le marketing, tout ce qui touche à la publicité, aux relations avec les marques c'est pour cela qu'en septembre je poursuis mes études dans une école de communication à Lille.



- Un message à faire passer aux jeunes Corses qui te suivent ?

- N'écoutez pas ce que disent les autres, évitez de penser négatif, persévérez et soyez toujours dans une attitude positive !