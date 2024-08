Quelles sont les plages corses les plus instagramées cet été ?

En tête de liste, Omaha Beach en Normandie se démarque avec un impressionnant total de 169 895 publications utilisant le hashtag #omahabeach. Ce nombre s’explique par la renommée historique de cette plage, l'une des cinq plages du débarquement de Normandie en 1944, où les Alliés ont subi de lourdes pertes.



La deuxième place revient également à une plage normande, Utah Beach, avec 55 020 publications (#utahbeach). Comme Omaha Beach, cette plage est un site historique majeur lié au débarquement des Alliés durant la Seconde Guerre Mondiale.



En troisième position, la plage de la Calanque d’En-Vau, située dans les Calanques de Marseille, cumule 24 583 publications. Cette plage est célèbre pour ses falaises escarpées et ses eaux turquoise, attirant ainsi de nombreux visiteurs.



La plage de Pampelonne, emblématique de la Côte d’Azur, se classe en quatrième position avec 17 465 publications. Son glamour et son ambiance festive en font une destination prisée par les touristes du monde entier.



La Corse fait son entrée dans ce classement à la cinquième place avec la plage d’Argent (#plagedargent), totalisant 17 334 publications. Cette plage séduit par son sable fin et ses eaux claires, offrant un véritable décor paradisiaque.



En sixième position, on retourne à Marseille avec la plage de la Calanque de Sormiou, comptant 14 010 publications. Connue pour sa beauté sauvage, elle est une des calanques les plus accessibles de la région.



La plage du Lotu (#plagedulotu), située dans une réserve naturelle au nord de la Corse, arrive en septième place avec 9 838 publications. Accessible uniquement par bateau ou après une longue marche, elle offre un cadre naturel préservé.



La plage des Chalets, près de Narbonne, occupe la huitième position avec 7 539 publications (#plagedeschalets). Elle est suivie par la plage de l’Espiguette, proche du Grau-du-Roi, en neuvième place.



Clôturant ce top 10, la plage de Notre-Dame sur l’île de Porquerolles à Hyères compte 6 329 publications (#plagenotredame). Elle est réputée pour ses eaux cristallines et son environnement naturel exceptionnel.



Le classement révèle également que d'autres plages corses figurent parmi les trente premières places, soulignant ainsi la popularité et la beauté incontestée de l'île de Beauté sur les réseaux sociaux.