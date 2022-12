Quel menu pour votre table de fêtes ? La suggestion de plat du Chef Lambert

Instructions :



1. Dans une cocotte, faites revenir dans l’huile d’olive le gigot coupé en dés, puis retirez la viande et réservez-la.



2. Faites revenir à la place les oignons pelés et hachés fin, ainsi que l’ail en chemise. Ajoutez le concentré de tomate, la viande et la farine, remuez.



3. Ajoutez les câpres, les olives et le vinaigre, mélangez.



4. Mouillez de vin blanc et d’eau à hauteur. Assaisonnez. Ajoutez la marjolaine, le laurier et le thym.





5. Laissez mijoter 60 minutes à feu très doux.





Le secret du chef :



Ajoutez deux tranches de pain d’épices dans la sauce en début de cuisson.

Et on remplace le gigot par de l’agneau de lait ou du cabri.